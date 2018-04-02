2018-04-02T08:10:47+03:00
В мире

Состояние Синдзо Абэ оценили почти в $1 млн‍

За три года капитал премьер-министра Японии уменьшился примерно на $11 тысяч
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Финансовое состояние премьер-министра Японии Синдзо Абэ оценивается в 104 млн иен (около 980 тысяч долларов). Об этом сообщается в официальном докладе нижней палаты парламента относительно имущества депутатов.

По сравнению с 2015 годом капитал главы правительства уменьшился примерно на 11 тысяч долларов - тогда он оценивался в 105,3 млн иен. Такие изменения связаны с переоценкой принадлежащей Абэ недвижимости. Между тем, кроме нее в отчет включаются данные о вкладах в банках и ценных бумагах.

В целом же, депутаты от правящей Либерально-демократической партии являются самыми состоятельными. В их распоряжении имеется в среднем 352 тысячи долларов. При этом Абэ обходит лидеров других партий, представленных в парламенте, по размеру капиталов.

Если же учитывать всех депутатов нижней палаты, то их среднее состояние оценивается примерно в 282 тысячи долларов, что является самым низким показателем с 1993 года, передает телеканал NHK.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что рейтинг одобрения деятельности действующего премьер-министра Японии рухнул до рекордно низких значений.

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