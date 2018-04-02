Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси

СЕГОДНЯ 10:39 2018-04-02T10:39:41+03:00

День единства народов России и Беларуси отмечается с 1996 года Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днём единения народов России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своей поздравительной телеграмме Путин подчеркнул, что все более ощутимыми становятся результаты строительства Союзного государства, которое существует уже несколько десятков лет. Так, динамично развиваются торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные отношения двух стран. Кроме того, возросла координация налаженности механизмов внешней и оборонной политики.

По словам президента РФ, это обуславливается значимостью накопленного опыта сотрудничества, который способствует и продвижению интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве. Путин уверен, что, действуя сообща, наши государства смогут и дальше укреплять свои отношения, поддержание которых направлено на благо братских народов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Беларусь решила поддержать Россию даже в такое сложное время, когда пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Республика наравне с нашей страной объявила общенациональный траур и на несколько дней отменила все развлекательные мероприятия. И это уже не первый подобный случай.