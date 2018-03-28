2018-03-28T09:28:24+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

В Белоруссии приспустят флаги из-за трагедии в Кемерове

Так, граждане республики выражают свою скорбь и солидарность с Россией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Белорусы продолжают нести цветы и игрушки к зданию посольства России в МинскеБелорусы продолжают нести цветы и игрушки к зданию посольства России в МинскеФото: REUTERS
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В знак скорби и солидарности с Россией по трагедии в Кемерове 28 марта в Белоруссии будут приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные телепрограммы. Такое поручение дал глава республики Александр Лукашенко.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин объявил среду, 28 марта, днем общенационального траура по многочисленным погибших в страшном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре.

Власти и граждане Белоруссии решили поддержать Россию в столь трудный момент. Так, в республике в этот день будут приспущены флаги и отменены трансляции развлекательных программ. Кроме того, было рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, которые организовываются в общественных местах, передает БЕЛТА со ссылкой на Администрацию президента Белоруссии.

Между тем, граждане республики, а также находящиеся на ее территории россияне продолжают нести к зданию посольства РФ в Минске цветы, игрушки, свечи и плакаты со словами поддержки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также уже направил соболезнования своего коллеге Владимиру Путину, подчеркнув, что "чувства скорби и сострадания переполняют сердца белорусов".

Напомним, что страшный пожар, разгоревшийся 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, унес жизни 64 человек, большинство из которых были детьми. Тела 27 из них уже опознаны.

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