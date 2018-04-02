Кота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын Олега Табакова

СЕГОДНЯ 11:54 2018-04-02T11:54:49+03:00

В "Союзмультфильме" уверены - только генетическое сходство голоса Антона Табакова даст Матроскину необходимый тембр и вернет зрителю полюбившиеся интонации

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Любимца нескольких поколений зрителей кота Матроскина в новых сериях «Простоквашина» озвучит сын скончавшегося актера Олега Табакова Антон.

Об этом рассказали в киностудии «Союзмультфильм».

"Российский актер Антон Табаков, сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма», - поведала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

В «Союзмультфильме уверены, что сходство голоса сына Олега Табакова с голосом отца напомнят зрителям о любимом персонаже детства.

Сам Антон Табаков считает предложение «Союзмультфильма» большой честью для себя и серьезной ответственностью.

"Матроскин для меня — не просто персонаж "Простоквашино". Он говорит голосом отца. Я даже не пытаюсь допрыгнуть до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и остаться в сердцах зрителя", - подчеркнул актер.

В марте "Союзмультфильм" анонсировал выход на экраны новых историй "Трое из Простоквашино". Ранее предполагалось, что Матроскина озвучит актер Михаил Ефремов.

Антон Табаков - сын Олега Табакова от первого брака. Актер снялся в двух десятках знаковых кинолент, среди которых такие, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Вор», «Будьте моим мужем».