Кота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын Олега Табакова
Любимца нескольких поколений зрителей кота Матроскина в новых сериях «Простоквашина» озвучит сын скончавшегося актера Олега Табакова Антон.
Об этом рассказали в киностудии «Союзмультфильм».
"Российский актер Антон Табаков, сын Олега Павловича согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма», - поведала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.
В «Союзмультфильме уверены, что сходство голоса сына Олега Табакова с голосом отца напомнят зрителям о любимом персонаже детства.
Сам Антон Табаков считает предложение «Союзмультфильма» большой честью для себя и серьезной ответственностью.
"Матроскин для меня — не просто персонаж "Простоквашино". Он говорит голосом отца. Я даже не пытаюсь допрыгнуть до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и остаться в сердцах зрителя", - подчеркнул актер.
В марте "Союзмультфильм" анонсировал выход на экраны новых историй "Трое из Простоквашино". Ранее предполагалось, что Матроскина озвучит актер Михаил Ефремов.
Антон Табаков - сын Олега Табакова от первого брака. Актер снялся в двух десятках знаковых кинолент, среди которых такие, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Вор», «Будьте моим мужем».
Новое Простоквашино.У мультика про Простоквашино появилось продолжение.