Российские ученые измерят температуру грунта на Луне

СЕГОДНЯ 12:01 2018-04-02T12:01:10+03:00

В 2022 году на спутник Земли планируют посадить аппарат с высокочувствительным «градусником»

Изменить размер текста: A A

Российскую космическую станцию «Луна-27» российские ученые оснастят высокочувствительным «градусником» «ТЕРМО-ЛР». Прибор также определит магнитные свойства породы и ее плотность. Аппарат планируют посадить на Южный полюс спутника Земли в 2022 году.

«ТЕРМО-ЛР» способен изучить свойства грунта на глубине до трех метров. Измерять температуру аппарат будет в течение 708 часов. Полученные данные обогатятт знания о происхождении, составе, внутреннем строении и эволюции Луны. Эти сведения учтут при строительстве объектов на естественном спутнике Земли и создании условий для жизни человека.

В 2021 году запланирован старт станции «Луна-26», но без посадочной станции, пишут «Известия».

В исследовании Луны и освоении космоса Россия будет сотрудничать с Китаем, передает сайт kp.ru. Стороны договорились о строительстве общего Центра данных по лунным проектам.