Видео падения беспилотника с посылкой «Почты России» появилось в Сети

СЕГОДНЯ 12:23 2018-04-02T12:45:18+03:00

Беспилотник должен был доставит почту в село в 35 км от Улан-Удэ. Фото: Андрей Огородник/ТАСС

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В Сети появилось видео падения беспилотника с посылкой "Почты России". Первая попытка доставить корреспонденцию с помощью данного летательного аппарата закончилась неудачей.

Между тем, в компании пояснили, что «Почта России» была лишь приглашена в качестве гостя на эксперимент по запуску дрона. При этом, при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. Причины неполадки обещали устранить после сбора всех телеметрических данных.

«Производитель беспилотного летательного аппарата — компания «Рудрон/Экспедитор 3М» организовывала тестирование, на которое «Почта России» была приглашена в качестве одного из гостей», — осообщили в пресс-службе компании RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что запуск производился в микрорайоне Улан-Удэ. Специально для этого власти города выделили экспериментальную площадку в 105-м микрорайоне, откуда беспилотник и должен был доставить почту в село Тарбагатай, которое находится в 35 км от бурятской столицы.

Изначально все шло по плану - в коробку загрузили письма, и аппарат взмыл в небо. На некоторое время дрон просто завис в воздухе, а после начал неконтролируемо бросаться из стороны в сторону и в результате врезался в стену стоящего рядом здания.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент причины произошедшего выясняются.