2018-04-02T14:37:28+03:00
В мире

МИД Сербии: Лондон давил на нас, что есть силы, чтобы мы выслали российских дипломатов

Министр иностранных дел балканского государства заявил, что Белград не привык торговать друзьями
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич Фото: TanjugМинистр иностранных дел Сербии Ивица Дачич Фото: TanjugФото: другой источник.
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Лондон настоятельно требовал от Белграда проявить солидарность с европейскими странами и заокеанскими партнерами Британии, и выслать из Сербии одного. а лучше нескольких российских дипломатов. Об этом журналистам поведал первый вице-премьер Сербии, глава МИД балканской страны Ивица Дачич.

"Великобритания на прошлой неделе требовала от нас определиться по отношению к русским и выслать российского дипломата. Мы должны заботиться о своих интересах, хорошо их взвесить, и совершенно точно, что Сербия не будет высылать российских дипломатов", - подчеркнул Дачич.

Глава МИД Сербии особо отметил тот факт, что Сербия всегда будет выступать на стороне России. Дружба и сотрудничество с Москвой является основополагающим приоритетом как во внутренней, так и внешней политики балканского государства, сообщил телеканал Pink TV.

В марте месяце Москва и Лондон обоюдно выслали по 23 дипработника. Предтечей скандалу слал инцидент в британском местечке Солсбери. После чего страны Запада с подачи своих британских партнеров выслали более сотни российских представителей дипмиссий.

Спустя неделю Москва ответила зеркально. И с рангом дипработника на территории России простились дипломаты 24 западных держав. Кроме того, МИД принял решение о паритете между РФ и Британией о дополнительно отправил домой 50 британских дипломатов.

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