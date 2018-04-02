МИД Сербии: Лондон давил на нас, что есть силы, чтобы мы выслали российских дипломатов
Лондон настоятельно требовал от Белграда проявить солидарность с европейскими странами и заокеанскими партнерами Британии, и выслать из Сербии одного. а лучше нескольких российских дипломатов. Об этом журналистам поведал первый вице-премьер Сербии, глава МИД балканской страны Ивица Дачич.
"Великобритания на прошлой неделе требовала от нас определиться по отношению к русским и выслать российского дипломата. Мы должны заботиться о своих интересах, хорошо их взвесить, и совершенно точно, что Сербия не будет высылать российских дипломатов", - подчеркнул Дачич.
Глава МИД Сербии особо отметил тот факт, что Сербия всегда будет выступать на стороне России. Дружба и сотрудничество с Москвой является основополагающим приоритетом как во внутренней, так и внешней политики балканского государства, сообщил телеканал Pink TV.
В марте месяце Москва и Лондон обоюдно выслали по 23 дипработника. Предтечей скандалу слал инцидент в британском местечке Солсбери. После чего страны Запада с подачи своих британских партнеров выслали более сотни российских представителей дипмиссий.
Спустя неделю Москва ответила зеркально. И с рангом дипработника на территории России простились дипломаты 24 западных держав. Кроме того, МИД принял решение о паритете между РФ и Британией о дополнительно отправил домой 50 британских дипломатов.