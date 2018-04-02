2018-04-02T17:06:25+03:00
Политика

Украинские власти грозят отправить капитана российского сейнера "Норд" на пять лет в тюрьму

Российских моряков заставляют признать себя гражданами Украины
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Фото: Госпогранслужба УкраиныФото: Госпогранслужба УкраиныФото: другой источник.
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Капитану российского рыболовецкого сейнера "Норд", которое накануне было задержано на Украине, предъявили обвинение в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. Как следует из заявления прокуратуры Украины, россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

"Гражданину Украины, капитану судна "Норд" объявлено обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 УК Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее")", - приводится в сообщении ведомства.

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками за нарушение госграницы в районе Мариуполя и отбуксировано в порт Бердянск. Позже суд арестовал сейнер.

Как рассказали адвокаты моряков, которые накануне посетили задержанных россиян, к ним относятся очень плохо, практически не кормят, отказали в вызове скорой помощи. Кроме того, исходя из того, что все они ранее являлись гражданами Украины, проживая в Крыму, то и судить их собираются, как украинских граждан. Что совершенно недопустимо.

Накануне к россиянам не допустили российского консула. Местные власти мотивировали это тем, что на «Норде» нет российских граждан.

Управление ФСБ по Крыму возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

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