2018-04-02T19:40:21+03:00
Общество

Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно отказаться от авиаперевозок

В федеральном агентстве отметили безответственное отношение руководства авиакомпании к вопросам обеспечения безопасности полетов
Денис СУХОВ
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Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно отказаться от авиаперевозокРосавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно отказаться от авиаперевозокФото: Роман ЗЛОБИН
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Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно аннулировать сертификат эксплуатанта авиакомпании и «сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности». Об этом говорится в письме главы федерального агентства Александра Нерадько гендиректору авиаперевозчика Алексею Вахромееву.

Согласно письму, 15 марта «Саратовские линии» направили в Росавиацию заявку на снятие ограничения сертификата, наложенное после того, как принадлежащий компании Ан-148 потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье.

Нерадько подчеркивает, что анализ заявки свидетельствует о ненадлежащем состоянии авиакомпании и отсутствии контроля со стороны руководства.

«Более того, в заявочной части в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148-100В регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе», - цитирует письмо главы Росавиации агентство «Интерфакс».

Он также добавил, что, учитывая «беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО «Саратовские авиалинии» к вопросам обеспечения безопасности полетов», дальнейшее рассмотрение заявки представляется невозможным.

Напомним, «Саратовским авиалиниям» принадлежит аэропорт Саратова, действующий с 1931 года.

Как сообщал сайт «КП», летевший из Москвы в Орск Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля, через несколько минут после взлета из столичного «Домодедово». В результате катастрофы погиб 71 человек.

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