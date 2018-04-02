2018-04-02T23:42:07+03:00
Экономика

США готовят новые пошлины на китайские товары

Вашингтон отмечает, что меры направлены на защиту интеллектуальной собственности
Юлия ДИВЕЕВА
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Белый дом намерен усилить санкции в отношении КитаяБелый дом намерен усилить санкции в отношении КитаяФото: REUTERS
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Соединенные Штаты подготовили список китайских товаров, на которые будут введены дополнительные импортные пошлины. Перечень будет опубликован на этой неделе в пятницу.

Ожидается, что в первую очередь под санкции попадет высокотехнологичная продукция. Всего новые пошлины будут введены в отношении номенклатур, импорт которых в США составляет $50-60 млрд в год. Однако их до вступления в

Силу может пройти около двух месяцев, передает Reuters со ссылкой на свой источник в администрации Трампа.

Вашингтон обвиняет Китай в систематических попытках нарушить интеллектуальную собственность США посредством требований организации совместных предприятий, несправедливого лицензирования, а также покупки американских технологических фирм с государственным финансированием и даже через прямые кражи.

В отчете агентства «Секция 301», санкционирующем тарифы, отмечается, что стратегия «Сделано в Китае 2025» нацелена на «приобретении иностранных технологий всевозможными способами и средствами» поскольку КНР отстает в развитии многих высокотехнологичных отраслей.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, со 2 апреля в Китае вступили в силу в отношении 128 импортируемых из США товаров. Таким образом Пекин ответил на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

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