Российские дипломаты в США посетили Константина Ярошенко в тюрьме

СЕГОДНЯ 02:17 2018-04-03T02:20:57+03:00

Россиянин пожаловался на негативное личное отношение к нему руководства пенитенциарного заведения

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Сотрудники генконсульства России в Нью-Йорке посетили в тюрьме российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в 2011 году на 20 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ведомство в официальном микроблоге в Twitter.

«1 апреля при поддержке посольства РФ в США была организована встреча дипломатов генконсульства с Константином Ярошенко в тюрьме «Форт-Дикс», - говорится в заявлении.

Сотрудники дипмиссии отмечают, что россиянин пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин. По его словам, один из руководителей тюрьмы испытывает к нему негативное личное отношение и настроен русофобски.

Ярошенко также считает, что тюремщики пытаются спровоцировать его нарушить режим, чтобы иметь основания перевести его в карцер и запретить встречи с родными.

«В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав Константина Ярошенко», - сообщили в Генконсульстве и заверили, что постоянно следят за ситуацией.

Ранее сайт kp.ru цитировал заявление посольства РФ в США, которое выразило обеспокоенность сообщениями об издевательствах над российским летчиком. Также в понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не видит оснований для помилования Константина Ярошенко, осужденного за контрабанду наркотиков.