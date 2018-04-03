ЧФ подумывает о постоянном присутствии на северо-востоке Черного моря

СЕГОДНЯ 06:35 2018-04-03T06:35:31+03:00

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Черноморский флот может в будущем постоянно нести дежурство на северо-востоке Черного моря и на Азовском море для обеспечения безопасности судоходства. Идею начали прорабатывать после того, как украинский пограничный патруль задержал рыболовецкий сейнер «Норд» приписанный к Крыму.

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», — цитирует РИА Новости слова источника в силовых структурах Крыма.

В республике отметили, что если поступит соответствующий приказ, черноморский флот, в том числе и авиация, начнет обеспечивать безопаность судоходства для российских судов в этом районе.

Как писал в пятницу сайт kp.ru, украинский суд арестовал российское судно «Норд», которое 25 марта задержала Госпогранслужба Украины. На борту сейнера находились десять граждан РФ. Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава» в отношении украинских пограничников.