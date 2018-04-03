Шварценеггер поблагодарил врачей за операцию на его сердце

СЕГОДНЯ 07:02 2018-04-03T07:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда Голливуда и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей, сделавших ему операцию на открытом сердце. Слова признательности «терминатор» опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

«Это правда: я вернулся! Я уснул, ожидая проснуться с небольшим разрезом, а очнулся с большим, но знаете что? Я проснулся, и это то, за что я должен быть благодарен. Спасибо врачам и медсестрам», - написал актер.

Твит Арнольда ШварценеггераФото: СОЦСЕТИ

Он также поблагодарил своих фанатов за добрые слова поддержки, которые те писали ему в соцсетях.

Как писала "Комсомольская правда", 30 марта 70-летнего Терминатора доставили в лос-анджелесский медицинский центр Седарс-Синай для замены катетерного клапана. В ходе операции возникли осложнения и врачи приняли решение об операции на открытом сердце. Первое, что сазал Железный Арни, когда очнулся от наркоза: «Я вернулся».