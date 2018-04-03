Черноморский флот готов бороться с «украинскими пиратами» в Азовском и Черном морях

СЕГОДНЯ 10:27 2018-04-03T10:27:50+03:00

Агрессивные действия украинских морских пограничников заставили задуматься командование Черноморского флота о постоянном присутствии в Черном и Азовском морях. Фото: Диана БЕЛАЯ

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Командование Черноморского флота заявило о готовности патрулировать северо-восток Азовского и Черного морей для защиты судов от «обозначившейся угрозы украинского государственного пиратства».

«Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего государственного пиратства», - пояснил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

Вопрос стал актуальным после задержания российского рыболовецкого судна «Норд» Госпогранслужбой Украины. 25 марта судно с 10 рыбаками на борту доставили в порт Бердянска и арестовали, запретив экипажу покидать судно. Моряков обвинили в пересечении границы в обход таможенного контроля. Судно зарегистрировано в Крыму, паспорта рыбакам выданы так же на полуострове, сообщает сайт kp.ru.

Россия запросила консульский доступ к судну «Норд», но Украина отказала под предлогом, что на судне нет российских граждан. Рыбакам предложили свободу, если те предоставят украинские паспорта.