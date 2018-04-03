2018-04-03T12:00:21+03:00
В мире

Мексика сказала США самим разбираться с "караваном" мигрантов

Власти страны подчеркнули, что только американцы могут решать вопросы допуска иностранцев на свою территорию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Караван" мигрантов движется через территорию Мексики к границе с США"Караван" мигрантов движется через территорию Мексики к границе с СШАФото: REUTERS
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МВД и МИД Мексики призвали Соединенные Штаты самостоятельно решать вопросы, связанные с так называемым "караваном" незаконных мигрантов из стран Центральной Америки. В ведомствах подчеркнули, что только американские власти могут решать впускать их на территорию своей страны или нет.

"Не в компетенции правительства (Мексики) применять миграционные решения США или какой-либо другой страны, поэтому именно соответствующие власти США должны принимать решения, давать или нет разрешение на въезд на свою территорию участникам каравана", — передает РИА Новости со ссылкой на совместное коммюнике министерств.

Стоит отметить, что мигранты ежегодно объединяют в одну большую группу в рамках публичной акции. Так, они хотят привлечь внимание мировой общественности к своим проблемам. Суть акции заключается в том, что "караван" движется по территории Мексики в сторону границы с США.

Между тем, у многих таких мигрантов нет легальных оснований для пребывания на территории североамериканского государства. По последним данным, в связи с этим из Мексики были депортированы около 400 человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент США Дональд Трамп вновь начал угрожать соседнему государству. Так, политик пообещал разорвать Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), если мексиканские власти не остановят поток нелегальных мигрантов и наркотиков со своей территории.

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