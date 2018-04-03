Савченко предложила Украине свой план реформ: провести перепись и поделить республику

СЕГОДНЯ 12:21 2018-04-03T12:21:16+03:00

Депутат Верховной Рады заверила, что ее концепция изменений основывается на "реальной демократии", а не на созданной современными политиками

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению в подготовке теракта, предложила украинцам новый план реформ политической системы.

Так, по мнению бывшей военнослужащей, одной из первоочередных задач является изменение территориального устройства страны. Проще говоря, Савченко предлагает заново поделить Украину на общины по 120-150 тысяч человек в каждой.

Также депутат хочет реформировать судебную и правоохранительные системы. В частности, она намерена предоставить гражданам право напрямую избирать руководителей местных полицейских управлений и председателей судов. Кроме того, народная героиня предлагает изменить избирательную систему таким образом, чтобы украинцы могли отзывать депутатов.

Указывается в документе и необходимость проведения переписи населения, последняя из которых датируется 2001 годом. Также подчеркивается важность начала паспортизации населенных пунктов, инвентаризации ресурсов и формирования бюджета страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сама Савченко назвала свой план реформ проявлением "реальной демократии", а не той, которую создали современные политики.

Напомним, что ранее депутат опубликовала в соцсетях "предвыборный ролик" и пообещала в стать президентом Украины.