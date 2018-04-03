Задержанные в Таиланде Настя Рыбка и Алекс Лесли готовы признать свою вину

СЕГОДНЯ 13:38 2018-04-03T13:38:08+03:00

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Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли, а также еще пять задержанных с ними в Таиланде лиц готовы признать свою вину. Об этом сообщил их адвокат Саттхапхон Сийоха.

«Мои подзащитные готовы признать свою вину по предъявленным им обвинениям в незаконном осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на территории Таиланда», - говорит Сийоха.

По его словам, он делает все, чтобы ускорить процесс, обвинительные заключения уже находятся в суде. Сийоха говорит, что обвиняемых привезут в Паттайю 11 апреля. В эту же дату, вероятно, пройдет судебное заседание. Изначально суд назначал слушание на 17 апреля, пишет РИА Новости.

Семь из десяти обвиняемых, в том числе Рыбка и Лесли, находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Их задержание прошло во время проведения обвиняемыми секс-тренинга в курортной Паттайе, передает сайт kp.ru.