В МИД РФ считают «абсурдом» стремление НАТО к диалогу на фоне сокращения российской миссии в альянсе

СЕГОДНЯ 14:35 2018-04-03T14:35:52+03:00

По мнению замглавы ведомства Александра Грушко, отказываясь от контактов с Москвой, НАТО лишает себя возможности выстроить прочную систему безопасности

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Сокращение российской миссии при НАТО противоречит заявлениям руководства альянса о стремлении к диалогу с Россией. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Александр Грушко, выступая на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Просто поразительно, когда объявляется решение о том, что в ближайшее время будут высланы семь человек и российская миссия сокращается с 30 до 20 человек, и тут же в этом же абзаце говорится о том, что НАТО продолжает быть заинтересованной в деэскалации отношений с РФ», - отметил Грушко, охарактеризовав произошедшее как «театр абсурда».

Дипломат подчеркнул, что в условиях высылки российских представителей очередное заседание Соверта Россия-НАТО не состоится.

«В конечном счете, если они не хотят диалога, то его не будет, танго, как известно, надо танцевать вдвоем. И в этом случае альянс ухудшит свою безопасность», - добавил Грушко.

Замглавы МИД РФ уверен, что ни НАТО, ни ЕС не смогут создать «изолированные островки безопасности», отказываясь от контактов с остальным миром.

«Эти попытки обречены на провал, не потому что это нам нравится или не нравится, это такая реальность. И прочную систему безопасности можно выстроить только с участием России», - резюмировал дипломат.

Как сообщал сайт «КП», 27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал сокращение российской миссии при альянсе в качестве меры реагирование на так называемое «дело Скрипаля». Семь сотрудников постпредства РФ были лишены аккредитации, кроме того, еще трем было отказано в ее предоставлении.

После этого, 30 марта, председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс по-прежнему заинтересован в развитии конструктивного диалога с Россией, а также стремится избежать конфронтации с Москвой. При этом он отметил, что возвращение к классическим формам сотрудничества в сложившейся ситуации невозможно.