2018-04-03T17:28:06+03:00
В мире

Путин и Эрдоган договорились о начале строительства АЭС «Аккую» в Турции

Первый блок атомной электростанции планируют запустить к 2023 году
Алексей КАРЕЛИН
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Эрдоган и Путин дали отмашку реализации грандиозного проекта стоимостью $22 млрдЭрдоган и Путин дали отмашку реализации грандиозного проекта стоимостью $22 млрдФото: REUTERS
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре договорились о старте строительства АЭС «Аккую» в Турции. Первый блок АЭС, по словам Путина, запустят к столетию Турецкой Республики – в 2023 году. «Аккую» будет первой АЭС в Турции.

«Введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, научного, производственного потенциала Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и чистой электроэнергией», - заявил Путин.

По словам Путина, АЭС «Аккую» даст около 10% общей энергогенерации Турции. К строительству станции привлекут турецкий малый и средний бизнес. Уже больше 350 поставщиков подали заявки на участие в тендере, передает ТАСС.

При строительстве будут использованы передовые технологии с выполнением самых строгих экологических требований, заверил Путин.

Проект стоимостью $22 млрд реализуют дочерние структуры «Росатома», сообщает сайт kp.ru.

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