Путин и Эрдоган договорились о начале строительства АЭС «Аккую» в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Анкаре договорились о старте строительства АЭС «Аккую» в Турции. Первый блок АЭС, по словам Путина, запустят к столетию Турецкой Республики – в 2023 году. «Аккую» будет первой АЭС в Турции.
«Введение станции в эксплуатацию будет служить развитию экономики, научного, производственного потенциала Турции, обеспечит турецких потребителей недорогой и чистой электроэнергией», - заявил Путин.
По словам Путина, АЭС «Аккую» даст около 10% общей энергогенерации Турции. К строительству станции привлекут турецкий малый и средний бизнес. Уже больше 350 поставщиков подали заявки на участие в тендере, передает ТАСС.
При строительстве будут использованы передовые технологии с выполнением самых строгих экологических требований, заверил Путин.
Проект стоимостью $22 млрд реализуют дочерние структуры «Росатома», сообщает сайт kp.ru.