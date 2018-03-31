СМИ сообщили, что у США были три варианта «ответа» России, Трамп выбрал средний

СЕГОДНЯ 04:28 2018-03-31T04:41:30+03:00

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Советники президента США Дональда Трампа предлагали ему три варианта «ответа» России на инцидент в британском Солсбери, в причастности к которому Лондон бездоказательно обвинил Москву, и глава Белого дома выбрал «средний по жесткости». Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на два источника в американской разведке.

По данным собеседников издания, «легкий» вариант предусматривал высылку порядка 30 российских дипломатов и сохранение консульства России в Сиэтле. Таким образом, как утверждают информаторы газеты, у Соединенных Штатов в запасе остался «более жесткий» способ выразить солидарность с Великобританией. Что именно под этим подразумевается, оба источника уточнять не стали.

Один из них пояснил, почему президент Трамп выбрал средний вариант. По его словам, «если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 26 марта, США объявили о высылке десятков «российских разведчиков» – 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Кроме того, было закрыто консульство России в Сиэтле. Позже о высылке наших дипломатов сообщили и многие друге страны.

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