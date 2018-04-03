СБУ закрыла въезд на Украину российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США

СЕГОДНЯ 21:21 2018-04-03T21:21:27+03:00

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СБУ запретила въезд на Украину всем российским дипломатам, выдворенным из США и стран ЕС в связи с «делом Скрипаля». Об этом сообщил глава службы Василий Грицак на брифинге в Одессе во вторник.

«Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США - 60-ти разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии... Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского союза», - заявил Грицак.

Напомним, 26 марта Киев объявил о выдворении 13 российских дипломатов, которые уже покинули территорию Украины. Отвечая на вопрос о том, как высылка сотрудников дипмиссии РФ может повлиять на процесс обмена пленными, Грицак отметил, что «кандидаты на выдворение у нас есть всегда. А повлияет или нет - жизнь покажет».

Как сообщал сайт «КП», осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Не предъявив никаких доказательств, британские власти заявили о «весьма вероятной» причастности Москвы к инциденту и анонсировали ряд антироссийских мер, включая высылку дипломатов. В этом Лондон поддержали США, некоторые партнеры по ЕС и НАТО, а также Украина.