2018-04-03T21:52:45+03:00
Политика

Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» рассказал о бесчеловечных условиях содержания

Моряков подвергают издевательствам и отказывают в необходимой медицинской помощи
Денис СУХОВ
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Фото: пресс-служба Госпогранслужбы УкраиныФото: пресс-служба Госпогранслужбы Украины
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Капитан задержанного Украиной российского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о бесчеловечных условиях содержания и издевательствах со стороны сотрудников СБУ.

«Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда», - говорится в обращении капитана.

По его словам, моряки вынуждены находиться рядом с пятью тоннами гниющей рыбы и постоянно дышать отравленным воздухом. Кроме того, сотрудники опломбировали трюм корабля с работающим электрооборудованием — экипаж не имеет возможности удостовериться в сохранности приборов, в любой момент на судне может начаться пожар.

«Я и один из матросов перенесли гипертонический криз. В любой нормальной стране с таким диагнозом госпитализируют. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму», - подчеркнул шкипер, добавив, что не знает, сможет ли «пережить этот кошмар».

Горбенко добавил, что украинские власти игнорируют все документы и решения, которые предлагают адвокаты. На экипаж сейнера принципиально не обращают никакого внимания.

«Помогите нам. Расскажите о том кошмаре, в который мы попали. Я не знаю, сколько ещё мы сможем выдержать этот ад. Так, как поступают с нами, нельзя поступать ни с кем. Это не по-человечески. Я не желаю пережить такое никому, даже тем, кто нас сейчас мучает», - подытожил капитан «Норда».

Как сообщал сайт «КП», 26 марта украинские пограничники задержали российское судно «Норд» и десять моряков, обвинив их в нарушении морской границы в акватории Азовского моря. На рыбаков составили административные протоколы, сейчас они не могут покинуть сейнер, доставленные в порт Бердянска.

Освободить моряков потребовал МИД РФ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась по факту инцидента в ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

Черноморский флот РФ планирует начать патрулирование в Азовском море, чтобы обезопасить акваторию от украинского пиратства.

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