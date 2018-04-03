2018-04-03T15:14:27+03:00
Политика

Черноморский флот идет охранять российских рыбаков от украинского гостерроризма

После захвата украинскими пограничниками российского судна «Норд», наши моряки будут следить за безопасностью в Азовском море
Виктор БАРАНЕЦ
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Теперь наши рыболовные суда будут ходить по Азову или рыбачить под присмотром родного флотаТеперь наши рыболовные суда будут ходить по Азову или рыбачить под присмотром родного флотаФото: Евгения ГУСЕВА
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26 марта этого года российское рыболовецкое судно «Норд» мирно «шлепало» себе в нетральных водах Азовского моря, выискивая добычу. Тут к нему подлетели катера госпогранслужба Украины и приказали следовать в порт Бердянска. А там на "Норд" наложили арест, капитана и экипаж обвинили в нарушении морской границы, на рыбаков составили протоколы и запретили им покидать борт. И несколько дней держали людей впроголодь. А российскому консулу идевательски отказывали в доступе к экипажу под предлогом того, что на судне, дескать, «нет граждан России». Причем, украинские пограничники пообещали отпустить задержанных рыбаков-крымчан при условии, если они представят украинские паспорта. Руководство Республики Крым ударило в тревожные колокола: "Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и несут в себе все признаки государственного пиратства".

А заодно власти полуострова обратились к командованию Черноморского флота России с просьбой обеспечить безопасность судоходства в акватории Азовского моря.

И вот в штабе флота посоветовались с Москвой, да и ответили: «Нет проблем! Безопасность обеспечим». Для этого у Черноморского флота есть все: и ракетные катера, и морская авиация. Теперь наши рыболовные суда будут ходить по Азову или рыбачить под присмотром родного ЧФ. Ну не допускать же ситуации, при которой морские пограничники Украины будут и впредь вести себя, как пираты-террористы где-нибудь у берегов Сомали. Тех, ктстати, наши военные моряки очень здорово погоняли.

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