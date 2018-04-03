2018-04-03T23:14:40+03:00
Политика

Турция в 2018 году ожидает принять до 6 млн туристов из России

Россияне занимают в стране первое место по числу среди иностранных отдыхающих
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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В этом году Турция ожидает принять у себя до шести миллионов отдыхающих из России. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Анкаре.

«В прошлом году к нам приехали из России 4,7 миллиона туристов, которые заняли первое место среди иностранных туристов. В этом году мы ожидаем 6 миллионов россиян», — сказал он.

По мнению Эрдогана, между Россией и Турцией успешно развиваются отношения в культурной сфере. Он напомнил, что в 2019 году страны проведут год культуры и туризма друг друга .

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ходе встречи Путин и Эрдоган условились ускорить поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Они обсудили сроки поставок, но также вопросы цены и ход реализации контракта. Путин подчеркнул, что решения были приняты «по просьбе наших турецких партнеров и друзей».

Кроме того президенты приняли участие в торжественной церемониизапуска начала строительства АЭС «Аккую».

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