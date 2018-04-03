2018-04-03T22:42:23+03:00
Политика

Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки Анкаре российских ЗРС С-400

Российский и турецкий президент также обсудили возможности для сотрудничества по другим вопросам военно-технического сотрудничества
Денис СУХОВ
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ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФ
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Президент РФ Владимир Путин и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган условились ускорить поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В ходе переговоров в столице Турции лидеры обсудили не только сроки поставок, но также вопросы цены и ход реализации контракта. Путин подчеркнул, что решения были приняты «по просьбе наших турецких партнеров и друзей».

«Обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области. В частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов», - рассказал президент РФ.

Глава российского государства также ответил на вопрос турецких журналистов о возможности совместного с Турцией производства комплексов С-400 с передачей соответствующих технологий. По словам Путина, данная тема не лежит в сфере доверия или политического взаимодействия.

«Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», - добавил российский лидер.

В свою очередь Эрдоган отметил возможность российско-турецкого сотрудничества и по другим проектам в оборонной промышленности.

Как сообщал сайт «КП», в сентябре 2017 года Москва подтвердила заключение соглашения с Турцией на поставку комплексов С-400. Тогда же Анкара заявила, что уже внесла аванс по сделке. Таким образом, Турция станет первой страной-членом НАТО, которая получит на вооружение данные зенитно-ракетные системы.

Ранее СМИ сообщили, что Китай получил первый полковой комплект ЗРС С-400. Также заинтересованность в приобретении комплексов выражали Индия и Саудовская Аравия.

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