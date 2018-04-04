США опубликовали список китайских товаров, на которые введут пошлины

СЕГОДНЯ 03:20 2018-04-04T03:20:50+03:00

Администрация Дональда Трампа опубликовала список товаров из КНР, на которые вводятся дополнительные пошлины Фото: REUTERS

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Список китайских товаров на которые в США будут введены дополнительные 25% пошлины обнародовала во вторник администрация президента Дональда Трампа. В Белом доме подчеркнули, что этот шаг является ответным на «недобросовестную торговую практику, к которой прибегает Китай».

Перечень состоит из 45 страниц. В него вошли 1300 наименований продукции, произведенной в КНР. По дополнительное налогообложение попали товары аэрокосмической, информационной и коммуникационной отраслей, а также робототехники, машиностроения, судостроения, фармацевтики.

В список США внесли продукцию, имеющую отношение к разработке и производству современного железнодорожного оборудования, транспортных средств, работающих на альтернативных источниках энергии, электрогенерирующее оборудование, сельскохозяйственную технику, передает ТАСС.

Как сообщал сайт "КП", США планировали опубликовать список китайских товаров, попадающих под дополнительные санкции до пятницы. Речь идет о наименованиях, объем импорта которых в США составляет $50-60 млрд в год.

Вашингтон обвинил Китай в систсематическом нарушении интеллектуальной собственности США, давлении, несправедливом лицензировании, а также покупки американских технологических фирм с государственным финансированием.