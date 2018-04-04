Полиция не связывает стрельбу в офисе YouTube с терроризмом

СЕГОДНЯ 04:42 2018-04-04T04:43:42+03:00

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Выстрелы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно штата Калифорния не являются террористическим актом. Такое мнение высказали в правоохранительных органах города.

В полиции пояснили, что предварительное расследование свидетельствует, что инцидент произошел на почве бытовой ссоры. Известно, что в здании стреляла белая женщина в возрасте 35-40 лет. Она была одета в темную одежду и темный платок и была вооружена пистолетом.

Сотрудники офиса YouTube покидают зданиеФото: REUTERS

Ее нашли внутри офиса мертвой. Правоохранители сообщили, что нападавшая покончила с собой. Она не работала в компании, и пока ее связь с YouTube не установлена. Полиция не называет ее имя, но заверяет, что опасности больше нет.

Пресс-секретарь главного госпиталя Сан-Франциско Бретт Эндрю пояснил, что из четырех пострадавших, поступивших к ним после стрельбы, одна просто сильно подвернула лодыжку, когда в панике убегала из офиса.

У троих огнестрельные ранения. В критическом состоянии находится 36 летний мужчина. Полиция считает, что именно он и был главной мишенью нападавшей. Две женщины 32-ух и 27-ми лет, видимо, были ранены случайно. Одна из них в тяжелом состоянии, за жизнь другой врачи не опасаются, сообщает телеканал ABC News.

Полиция заверила, что опасности больше нетФото: REUTERS

Хирург-травматолог их госпиталя рассказал, что все пострадавшие находятся в сознании и помнят, что с ними произошло.

Напомним, сайт "КП" писал, что с соцсетях появились сообщения о том, что в штаб-квартире YouTube раздаются выстрелы, люди в панике покидают здание. Информацию подтвердили в полиции. На 911 поступило не менее 50 звонков с сообщениями о нападении на компанию.

Полицейские эвакуировали сотрудников, обыскивая каждого на предмет оружия. Позже в здании обнаружили тело нападавшей. Четыре человека были госпитализированы.