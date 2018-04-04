2018-04-04T07:39:08+03:00
Происшествия

Полиция установила личность стрелявшей в офисе YouTube женщины

В штаб-квартире YouTube открыла стрельбу жительница города Риверсайд Насим Агдам
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Полиция установила имя женщины, напавшей на офис YouTubeПолиция установила имя женщины, напавшей на офис YouTubeФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В головном офисе интернет-сервиса YouTube стрельбу открыла 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Два последних места проживания женщины – города Риверсайд и Сан-Диего. В полиции считают, что Насим Агдам была знакома с одним из пострадавших – мужчиной 36-лет, который находится в госпитале в критическом состоянии. Их связь пока не подтверждена, но следователи полагают, что именно на него покушалась стрелявшая, передает телеканал АВС.

Две другие женщины 32 и 27 лет, скорее всего, пострадали случайно. Первая госпитализирована в тяжелом состоянии. Ранение второй медики оценили как средней тяжести.

Агдам была вооружена пистолетом и после стрельбы покончила с собой. В полиции считают, что она не имела отношения к компании YouTube.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что полиция не считает стрельбу в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно штата Калифорния террористическим актом. Правоохранители выразили уверенность, что инцидент произошел из-за конфликта на бытовой почве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Италии экс-офицер армии США убил свою жену и покончил с собой
США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Погода в Москве на 4 апреля 2018 года: воздух в столице прогреется до +9 градусов
Бывшего исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани задержали в Черногории
Миллер рассказал, во сколько сократятся объемы транзита газа через Украину
Венесуэла хочет расплачиваться с Россией за автозапчасти криптовалютой Petro
Эрдоган «увел» девушку у Путина во время фотографирования
Полиция не связывает стрельбу в офисе YouTube с терроризмом
Трамп: США смогут наладить отличный диалог с Россией
США опубликовали список китайских товаров, на которые введут пошлины
Путин провел телефонный разговор с Патриархом Константинопольским
Трамп подтвердил планы вывода американских войск из Сирии
Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина погибла
Более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе
Госдеп: Россия может прислать других дипломатов на замену высланным
Появились сообщения о стрельбе в офисе YouTube в США
Турция в 2018 году ожидает принять до 6 млн туристов из России
Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре
Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки Анкаре российских ЗРС С-400
«Принимали решение на основе подозрений»: Захарова прокомментировала результаты экспертизы в лаборатории в Портон-Дауне