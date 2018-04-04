Полиция установила личность стрелявшей в офисе YouTube женщины

СЕГОДНЯ 07:02 2018-04-04T07:39:08+03:00

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В головном офисе интернет-сервиса YouTube стрельбу открыла 39-летняя жительница Калифорнии Насим Агдам. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Два последних места проживания женщины – города Риверсайд и Сан-Диего. В полиции считают, что Насим Агдам была знакома с одним из пострадавших – мужчиной 36-лет, который находится в госпитале в критическом состоянии. Их связь пока не подтверждена, но следователи полагают, что именно на него покушалась стрелявшая, передает телеканал АВС.

Две другие женщины 32 и 27 лет, скорее всего, пострадали случайно. Первая госпитализирована в тяжелом состоянии. Ранение второй медики оценили как средней тяжести.

Агдам была вооружена пистолетом и после стрельбы покончила с собой. В полиции считают, что она не имела отношения к компании YouTube.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что полиция не считает стрельбу в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно штата Калифорния террористическим актом. Правоохранители выразили уверенность, что инцидент произошел из-за конфликта на бытовой почве.