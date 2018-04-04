США окажет странам Балтии военную помощь на $170 млн
Вашингтон намерен выделить Латвии, Литве и Эстонии $170 млн на проведение учений и закупку оборудования, оружия. Страны взяли на себя обязательство укрепить блок НАТО.
«США планируют предоставить около $100 млн на закупку крупнокалиберные боеприпасов, и более $70 млн для проведения учений и оборудования странам Балтии с целью увеличения потенциала вооруженных сил или государственных служб безопасности Эстонии, Латвии и Литвы», - говорится в заявлении Белого дома.
В сообщении говорится, что страны альянса собираются улучшить взаимодействие и повысить свои возможности по обеспечению и сдерживани. Кроме того, США выделят прибалтийским странам $3 млн на борьбу с дезинформацией и развитие медиаграмотности, укрепления независимых средств массовой информации.
Ранее сайт kp.ru писал, что в учениях Saber Strike в Балтийском регионе примут участие около 5 тысяч американских военных.