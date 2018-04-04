Google Chrome уличили в тайном сканировании файлов

СЕГОДНЯ 08:44 2018-04-04T08:44:57+03:00

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В среду, 4 апреля, американские СМИ сообщили о тайном сканировании файлов браузером Chrome. Как выяснилось, браузер от Google постоянно сканирует практически все файлы на компьютерах, на которых установлена операционная система Windows.

По данным специалиста по кибербезопасности Келли Шортридж, виной всему инструмент Chrome Cleanup Tool, предназначенный для поиска вредоносных программ, которые могут атаковать браузер. Известно, что при этом утилита использует антивирусное ядро ESET. Как пишет портал Motherboard, в случае если браузер обнаруживает подозрительные программы, он отправляет метаданные проблемного файла в Google.

Кстати, напомним, ранее стало известно о новой вирусной программе Skygofree. Как сообщал сайт kp.ru, этот вирус-шпион крадет сообщения из мессенджера WhatsApp и записывает разговоры.