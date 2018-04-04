Путин объявил о разгроме группировки ИГ* в Сирии

СЕГОДНЯ 10:13 2018-04-04T10:15:22+03:00

Однако террористы все еще имеют значительный деструктивный потенциал и могут совершать вылазки в другие страны

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Президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме группировки террористической организации ИГИЛ* в Сирии. Такое заявление содержалось в приветственном обращении к участникам московской конференции по международной безопасности, озвученном секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

"В этом году в центре нашего внимания тема, имеющая важное значение для всего международного сообщества: перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГИЛ в Сирии", - цитирует "Интерфакс" текст послания.

Путин подчернул, что, несмотря на военное поражение террористов на территории Сирии, их деструктивный потенциал все еще является довольно значительным. Так, боевики могут быстро менять тактики и совершать вылазки в другие страны. Кроме того, не стоит забывать об остальных экстремистских группировках, также представляющих опасность.

По мнению президента России, сейчас мировым лидерам стоит объединиться и "вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия", которые были бы направлены на закрепление успехов, достигнутых в борьбе с террористами, и пресечение распространения данной угрозы.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что еще в конце прошлого года Путин говорил о внесении Россией главного вклада в разгром боевиков в Сирии.

* запрещенная в России исламистская террористическая организация "Исламское государство".