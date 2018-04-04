2018-04-04T10:15:22+03:00
Политика

Путин объявил о разгроме группировки ИГ* в Сирии

Однако террористы все еще имеют значительный деструктивный потенциал и могут совершать вылазки в другие страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме группировки террористической организации ИГИЛ* в Сирии. Такое заявление содержалось в приветственном обращении к участникам московской конференции по международной безопасности, озвученном секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

"В этом году в центре нашего внимания тема, имеющая важное значение для всего международного сообщества: перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГИЛ в Сирии", - цитирует "Интерфакс" текст послания.

Путин подчернул, что, несмотря на военное поражение террористов на территории Сирии, их деструктивный потенциал все еще является довольно значительным. Так, боевики могут быстро менять тактики и совершать вылазки в другие страны. Кроме того, не стоит забывать об остальных экстремистских группировках, также представляющих опасность.

По мнению президента России, сейчас мировым лидерам стоит объединиться и "вместе подумать о новых формах многостороннего взаимодействия", которые были бы направлены на закрепление успехов, достигнутых в борьбе с террористами, и пресечение распространения данной угрозы.

Ранее сайт Kp.ru писал о том, что еще в конце прошлого года Путин говорил о внесении Россией главного вклада в разгром боевиков в Сирии.

* запрещенная в России исламистская террористическая организация "Исламское государство".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Япония заявила протест РФ и США из-за совместного проекта на Курилах
Стрельбу в YouTube устроила зоозащитница и веган
Пушков: Лондон не признает развал обвинений по делу Скрипаля
Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа об армии на границе
Получателей президентских грантов выберут из более 8 тысяч проектов
Минобороны Сирии: ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*
Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля
Для компаний в сфере ЖКХ изменили порядок раскрытия информации
Эксперт оценил предложение Госдепа о замене высланных дипломатов РФ
Генштаб России: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии
Бортников: террористы координируют действия через мессенджеры
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с 90-летием
Для охранников медицинских учреждений разработали профстандарт
Комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию
Ученые назвали макароны диетическим продуктом
Малышева ответила на нападки, вызванные ее словами об отстреле собак
В России смертность от болезней органов дыхания сократилась почти на 14%
В России представлен первый самолет для региональной авиации
Шойгу предупредил об угрозе новой гонки вооружений
Капитана захваченного Украиной судна "Норд" увезли в неизвестном направлении
Москва получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
Бортников: США и Турция помогли России предотвратить два теракта
Новая серия "Простоквашино" набрала уже 14 млн просмотров
Турция назвала сроки поставок российских С-400