Бортников: за прошлый год ФСБ предотвратила 25 из 29 терактов

СЕГОДНЯ 10:46 2018-04-04T11:53:31+03:00

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За 2017 год ФСБ предотвратила 25 из 29 терактов, в мире погибло больше 33 тысяч человек от действий террористов. Об этом сообщил на Московской конференции по международной безопасности директор ФСБ Александр Бортников.

«Глобальная статистика жертв террористических нападений остается удручающей. Только в минувшем году число убитых и раненых по всему миру превысило 33 тысячи человек. Всего же за период с 2014 года, то есть с момента, когда "Исламское государство" (запрещеная в РФ террористическая группировка) достигло пика своего могущества, данный показатель составил почти 152 тысчи человек», - сказал Бортников.

Директор ФСБ допустил возможность объединения ИГ и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ). Если террористическая сеть обновится таким образом, то во многих городах мира окажутся активные и спящие ячейки хорошо подготовленных террористов, обладающих «значительным опытом боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия».

В Сирии, по словам Бортникова, ресурсная база исламских террористов практически ликвидирована. Разгром ИГ в Сирии подтвердил на конференции и президент РФ Владимир Путин, пишет сайт kp.ru.