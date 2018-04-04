2018-04-04T11:53:31+03:00
Происшествия

Бортников: за прошлый год ФСБ предотвратила 25 из 29 терактов

С 2014 года жертвами террористов стали 33 тысячи человека
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Михаил Климентьев/ТАССФото: Михаил Климентьев/ТАСС
Изменить размер текста:

За 2017 год ФСБ предотвратила 25 из 29 терактов, в мире погибло больше 33 тысяч человек от действий террористов. Об этом сообщил на Московской конференции по международной безопасности директор ФСБ Александр Бортников.

«Глобальная статистика жертв террористических нападений остается удручающей. Только в минувшем году число убитых и раненых по всему миру превысило 33 тысячи человек. Всего же за период с 2014 года, то есть с момента, когда "Исламское государство" (запрещеная в РФ террористическая группировка) достигло пика своего могущества, данный показатель составил почти 152 тысчи человек», - сказал Бортников.

Директор ФСБ допустил возможность объединения ИГ и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ). Если террористическая сеть обновится таким образом, то во многих городах мира окажутся активные и спящие ячейки хорошо подготовленных террористов, обладающих «значительным опытом боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия».

В Сирии, по словам Бортникова, ресурсная база исламских террористов практически ликвидирована. Разгром ИГ в Сирии подтвердил на конференции и президент РФ Владимир Путин, пишет сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Япония заявила протест РФ и США из-за совместного проекта на Курилах
Стрельбу в YouTube устроила зоозащитница и веган
Пушков: Лондон не признает развал обвинений по делу Скрипаля
Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа об армии на границе
Получателей президентских грантов выберут из более 8 тысяч проектов
Минобороны Сирии: ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*
Летняя пассажирская навигация по Москве-реке откроется 24 апреля
Для компаний в сфере ЖКХ изменили порядок раскрытия информации
Эксперт оценил предложение Госдепа о замене высланных дипломатов РФ
Генштаб России: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии
Бортников: террористы координируют действия через мессенджеры
Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с 90-летием
Для охранников медицинских учреждений разработали профстандарт
Комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию
Ученые назвали макароны диетическим продуктом
Малышева ответила на нападки, вызванные ее словами об отстреле собак
В России смертность от болезней органов дыхания сократилась почти на 14%
В России представлен первый самолет для региональной авиации
Шойгу предупредил об угрозе новой гонки вооружений
Капитана захваченного Украиной судна "Норд" увезли в неизвестном направлении
Москва получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
Бортников: США и Турция помогли России предотвратить два теракта
Новая серия "Простоквашино" набрала уже 14 млн просмотров
Турция назвала сроки поставок российских С-400