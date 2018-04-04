2018-04-04T10:53:15+03:00
Общество

Новая серия "Простоквашино" набрала уже 14 млн просмотров

За сутки с момента публикации мультсериал успели оценить более 8 млн пользователей "Вконтакте" и почти 6 млн человек в "Одноклассниках"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мнения пользователей относительно обновленного "Простоквашино" разошлисьМнения пользователей относительно обновленного "Простоквашино" разошлисьФото: YouTube
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Первая серия обновленного мультсериала "Простоквашино" за сутки набрала более 14 млн просмотров в социальных сетях.

Так, эпизод был опубликован во "Вконтакте" и "Одноклассниках" во вторник, 3 марта, около 11:00 мск. Уже в среду к 10:43 его посмотрели 8,3 млн и 5,9 млн пользователей соответственно.

Напомним, что продолжение знаменитого “Возвращения в Простоквашино” по мотивам рассказов Эдуарда Успенского переносит главных героев в современный мир. Теперь пес Шарик не бегает по лесу с фоторужьем, а делает селфи на свой смартфон, тогда как почтальон Печкин доставляет посылки, заказанные через интернет. Появился в мультфильме и новый персонаж - Вера Павловна, сестра дядя Федора, которая уже в первом эпизоде демонстрирует свои навыки владения современными технологиями.

Ранее сайт kp.ru проанализировал реакцию пользователей социальных сетей на премьеру обновленного мультфильма и опубликовал самые интересные мнения.

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