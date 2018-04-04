Комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию

СЕГОДНЯ 11:37 2018-04-04T11:37:39+03:00

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В среду, 4 апреля, комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил законопроект, который предусматривает пожизненное заключение для педофилов, и рекомендовал нижней палате российского парламента принять его в первом чтении.

Стоит отметить, что документ, который также предлагает приостановить сроки давности по преступлениям, связанным с сексуальным насилием над детьми до 14 лет, подготовила межфракционная рабочая группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Ирина Яровая объяснила, зачем нужен новый закон. По ее словам, только в 2017 году около 1800 детей в возрасте до 10 лет подверглись сексуальному насилию, что составляет более 40% от всех потерпевших детей от насильственных действий сексуального характера.