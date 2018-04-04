2018-04-04T11:55:07+03:00
Политика

Бортников: террористы координируют действия через мессенджеры

Глава ФСБ рассказал, что исламисты все чаще используют шифрованные IT-технологии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава ФСБ Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель ТАССГлава ФСБ Александр Бортников. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Террористы координируют свои действия, в том числе по подготовке терактов, через мессенджеры. Такое заявление сделал глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что только в прошлом году число убитых и раненых в результате террористических действий по всему миру превысило 33 тысячи человек. Между тем, сотрудникам ФСБ удалось предотвратить 25 из 29 терактов.

"Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров, в том числе с территории Сирии и Ирака", - сказал Бортников.

Он подчеркнул, что в последнее время террористы все активнее используют IT-технологии, включая средства шифрованной интернет-коммуникации электронного банкинга и криптовалют в схемах удаленного управления деятельностью группировок и ее финансированием. Кроме того, исламисты постоянно расширяют связи в хакерском сообществе и даже создают собственные кибер-подразделения.

На фоне этого криминальные группировки по всему миру продолжают финансировать боевиков, снабжать их оружием, поддельными документами и рекрутами, а также помогают радикалам прокладывать транзитные маршруты между странами.

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