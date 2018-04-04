2018-04-04T12:14:54+03:00
Политика

Генштаб России: США пытаются создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии

В Вооруженных силах РФ назвали подобные устремления «совершенно неприемлемыми»
Дарья ИВАШКИНА
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Генерал-полковник Сергей РудскойГенерал-полковник Сергей РудскойФото: Министерство обороны РФ
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В Генеральном штабе Вооруженных сил (ВС) РФ заявили о попытках США создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии. Как отметил начальник главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской, выступая в среду, 4 апреля, на VII Московской конференции по международной безопасности, подобные устремления «совершенно неприемлемы».

«Совершенно неприемлемы устремления США, направленные на создание квазигосударства на восточном берегу Евфрата. Мы видим, что в этих районах создаются не только местные органы власти, подконтрольные США, но и начинается формирование своих вооруженных сил», - приводит слова Рудского ТАСС.

Также генерал-полковник подчеркнул, что сирийская армия при поддержке сил России и Ирана за все время войны в арабской республике уничтожила около 65 тысяч террористов. При этом от боевиков удалось освободить около 113 тысяч квадратных километров территории.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 4 апреля, президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Однако, по словам главы нашего государства, боевики ИГ все еще имеют «значительный деструктивный потенциал».

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