Минобороны Сирии: ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*
Замглавы Минобороны Сирии Махмуд Шава, выступая в среду, 4 апреля, на VII Московской конференции по международной безопасности, заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сыграли ведущую роль в разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).
«Следует отметить, что российские ВКС сыграли главную роль в разгроме террористов ИГ за счет качества, точности и плотности нанесенных ударов, несмотря на препятствия в отношении применения авиации со стороны США», - цитирует Шаву ТАСС.
Также заместитель министра обороны САР заметил, что Соединенные Штаты хотят сохранить военное присутствие в Сирии «с целью установления контроля над нефтяными месторождениями и разделения страны посредством так называемого проекта федераций».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 4 апреля, в Генеральном штабе Вооруженных сил (ВС) РФ заявили о попытках США создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии.
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