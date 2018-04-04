2018-04-04T12:33:53+03:00
Политика

Минобороны Сирии: ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*

США же, по словам замглавы военного ведомства арабской республики, стремятся остаться в САР, чтобы установить контроль над нефтяными месторождениями
Дарья ИВАШКИНА
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Минобороны Сирии: ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*Минобороны Сирии: ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Замглавы Минобороны Сирии Махмуд Шава, выступая в среду, 4 апреля, на VII Московской конференции по международной безопасности, заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сыграли ведущую роль в разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

«Следует отметить, что российские ВКС сыграли главную роль в разгроме террористов ИГ за счет качества, точности и плотности нанесенных ударов, несмотря на препятствия в отношении применения авиации со стороны США», - цитирует Шаву ТАСС.

Также заместитель министра обороны САР заметил, что Соединенные Штаты хотят сохранить военное присутствие в Сирии «с целью установления контроля над нефтяными месторождениями и разделения страны посредством так называемого проекта федераций».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду, 4 апреля, в Генеральном штабе Вооруженных сил (ВС) РФ заявили о попытках США создать квазигосударство на восточном берегу Евфрата в Сирии.

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