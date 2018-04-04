В Анкаре проходит саммит лидеров России, Ирана и Турции

СЕГОДНЯ 14:20 2018-04-04T14:21:28+03:00

В Анкаре началась трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани Фото: REUTERS

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В среду днем, 4 апреля, в Анкаре началась трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани. Как сообщает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, саммит проходит во Дворце турецкого лидера и посвящен урегулированию ситуации в Сирии.

«Россия, Турция и Иран решают судьбу Сирии: В Анкаре начался трехсторонний саммит Путина, Эрдогана и Рухани», - написал наш специальный корреспондент в своем микроблоге в Twitter.

Стоит отметить, что, по словам помощника главы нашего государства Юрия Ушакова, в ходе переговоров планируется обсудить продвижение конституционной реформы в арабской республике , а также выполнение резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, призывающей к прекращению огня на всей территории САР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший вторник, 3 апреля, в Анкаре состоялась встреча Путина и Эрдогана. В частности, в ходе тех переговоров российский и турецкий президенты договорились ускорить поставки Анкаре российских зенитно-ракетных систем С-400, а также поговорили о военно-техническом сотрудничестве по другим вопросам.