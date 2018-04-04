Около 100 млн зрителей: Еженедельная телеаудитория RT выросла более чем на треть

СЕГОДНЯ 14:28 2018-04-04T14:29:41+03:00

На сегодняшний день 100 млн человек в 47 странах мира смотрят RT каждую неделю Фото: REUTERS

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Еженедельная аудитория телеканала RT в 38 странах мира выросла на 36% по сравнению с 2015 годом и увеличилась с 70 млн до 95 млн зрителей. Такие результаты продемонстрировало исследование международной компании Ipsos, которая в этот раз включила в работу дополнительно девять стран.

С их учетом еженедельная аудитория RT составила 100 млн человек. Всего же телеканал вещает в более чем ста странах мира

Наибольший прирост аудитории наблюдается в Латинской Америке, где RT еженедельно смотрят до 17 млн человек, что в три раза больше по сравнению с 2015 годом. Только в Мексике зрителей телеканала стало в 4,5 раза больше.

Еще 11 млн человек еженедельно смотрят Russia Today в 15 странах Ближнего Востока и Северной Африки. При этом самая большая аудитория находится в Ираке (2,2 млн зрителей).

Рост заинтересованности телеканалом наблюдается и в США. Там еженедельная аудитория RT выросла более чем на 30% — с 8 до 11 млн человек. В Европе же этот показатель составляет 43 млн зрителей в 15 странах.

"Спасибо нашим самым преданным зрителям: американскому Минюсту, британскому правительству, да и всему западному истеблишменту. Благодаря их стараниям, всё больше людей хотят слышать альтернативный голос RT", - прокомментировала сложившуюся ситуацию главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Напомним, что в конце прошлого года американские власти вынудили Russia Today зарегистрироваться в США в качестве иностранного агента, а в начале марта 2018-го ряд британских парламентариев предложили правительству "пересмотреть" вещательную лицензию этого СМИ, передает сайт kp.ru.