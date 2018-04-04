В апреле Минфин закупит валюту на 240 млрд рублей допдоходов от нефти

СЕГОДНЯ 14:36 2018-04-04T14:40:49+03:00

Ведомство выделило на приобретение иностранной валюты на 50 млрд рублей больше, чем месяцем ранее

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В апреле Министерство финансов направит на покупку иностранной валюты 240,7 млрд рублей дополнительных доходов, полученных о продажи нефти дороже цены, заложенной в федеральном бюджете ($43,8 за баррель). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В апреде Минфин ожидает получить 253,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, однако в марте в бюджет поступило на 13 млрд рублей меньше от запланированного уровня сверхдоходов. Таким образом, объем будущих закупок является разницей прогнозируемых сверхдоходов в апреле и недополученных в марте средств.

«Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 года по 8 мая 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб», - отмечается в сообщении Минфина.

Как сообщал сайт «КП», Минфин начал операции по покупке иностранной валюты с февраля 2017 года — на эти цели направляются дополнительные доходы бюджета от роста нефтяных цен. В частности, марка Urals в апреле поднималась до $64 за баррель.

В апреле объем интервенций Минфина вновь приближается к рекордным значениям после значительного снижения в марте: в декабре 2017 года на покупку валюты было направлено 203,9 млрд рублей (по 12,7 млрд рублей в день), в январе 2018 года - 257,1 млрд рублей (по 15,1 млрд рублей), в феврале 298,1 млрд рублей (15,7 млрд рублей ежедневно), в марте - 192,5 млрд рублей (9,6 млрд рублей в день).