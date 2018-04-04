2018-04-04T15:15:24+03:00
В мире

В Восточной Гуте обнаружили цеха по производству мин и взрывчатки

Такие находки были сделаны в поселках, освобожденных от террористов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Вывод боевиков с территории Восточной Гуты продолжаетсяВывод боевиков с территории Восточной Гуты продолжаетсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В освобожденных от боевиков поселках сирийской Восточной Гуты были обнаружены цеха по производству мин, взрывчатки и оружия, а также склады с боеприпасами. Такое заявление сделал начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

"В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты правительственные войска продолжают находить цеха по изготовлению оружия и боеприпасов. Второго апреля текущего года военнослужащими сирийской армии в населенных пунктах Замалька и Сакба выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки", — сказал он.

Между тем, всего на складе в Замальке было обнаружено около трех тысяч гранат, более 500 мин, произведенных в Болгарии и США, и привезенные из Саудовской Аравии компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

В настоящий момент в этом населенном пункте, а также в Арбиле, Айн-Терме и Джаубаре проводятся мероприятия по их очистке и восстановлению инфраструктуры. Мирные жители Восточной Гуты продолжают массово возвращаться в свои дома. В настоящий момент таких насчитывается около 50 тысяч человек. Правительственные войска обеспечивают людей едой и водой.

Вывод террористов и членов их семей из населенного пункта Дума продолжается. За двое суток населенный пункт покинули 2,269 тысячи человек, передает РИА Новости.

Ранее сайт Kp.ru сообщал о том, что вывод боевиков из Думы в сторону зоны деэскалации "Идлиб" производится на автобусах.

Еще больше материалов по теме: «Гражданская война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"
Путин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии
Британский МИД признался, что удалил твит с обвинениями в адрес России
В Финляндии мужчина родил ребенка
Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в Швеции‍
Бренд «Гоша Рубчинский» прекратил существование
Путин заявил, что Москва не ждет от Лондона извинений за "дело Скрипаля"
Лидеры РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии
ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»
Еврокомиссия намерена избавить «Газпром» от штрафа по «антимонопольному» делу
В Дубае россиянка покусала полицейского и разбила стекло машины головой
Госпогранслужба Украины пообещала задерживать все суда из Крыма
Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Персей»
Китай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин США
Генпрокуратура: после трагедии в Кемерове закрыто до 15 торговых центров
Пушков: заключение по веществу в деле Скрипаля опровергло слова Джонсона о вине РФ
Ибрагимович: "Пускай Роналду попробует забить так с 40 метров!"
Аваков: МВФ требует от Киева на 35% поднять внутренние цены на газ
Причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве: предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания
В Оренбуржье из-за взрыва гранаты парень остался без кисти руки