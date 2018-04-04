В Восточной Гуте обнаружили цеха по производству мин и взрывчатки

СЕГОДНЯ 15:15 2018-04-04T15:15:24+03:00

Такие находки были сделаны в поселках, освобожденных от террористов

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В освобожденных от боевиков поселках сирийской Восточной Гуты были обнаружены цеха по производству мин, взрывчатки и оружия, а также склады с боеприпасами. Такое заявление сделал начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

"В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты правительственные войска продолжают находить цеха по изготовлению оружия и боеприпасов. Второго апреля текущего года военнослужащими сирийской армии в населенных пунктах Замалька и Сакба выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки", — сказал он.

Между тем, всего на складе в Замальке было обнаружено около трех тысяч гранат, более 500 мин, произведенных в Болгарии и США, и привезенные из Саудовской Аравии компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

В настоящий момент в этом населенном пункте, а также в Арбиле, Айн-Терме и Джаубаре проводятся мероприятия по их очистке и восстановлению инфраструктуры. Мирные жители Восточной Гуты продолжают массово возвращаться в свои дома. В настоящий момент таких насчитывается около 50 тысяч человек. Правительственные войска обеспечивают людей едой и водой.

Вывод террористов и членов их семей из населенного пункта Дума продолжается. За двое суток населенный пункт покинули 2,269 тысячи человек, передает РИА Новости.

Ранее сайт Kp.ru сообщал о том, что вывод боевиков из Думы в сторону зоны деэскалации "Идлиб" производится на автобусах.