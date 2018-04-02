2018-04-02T10:15:12+03:00
Политика

Восточную Гуту покинули 112 боевиков и более тысячи членов их семей

Вывод террористов из города Дума в провинцию Идлиб осуществлялся по гуманитарному коридору
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Боевиков вывозят из провинции на автобусахБоевиков вывозят из провинции на автобусахФото: REUTERS
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В воскресенье, 1 апреля, территорию города Дума в сирийской Восточной Гуте покинули 112 боевиков и более 1,1 тыс. членов их семей. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

"1 апреля 2018 года при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике по организованному гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин начался вывод боевиков и членов их семей", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что вывод производился на 24 автобусах. Все они направились в сторону зоны деэскалации "Идлиб". Безопасность маршрута обеспечивалась сирийскими полицейскими, офицерами российского Центра по примирению и представителями Арабского Красного Полумесяца, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 1 апреля успешно завершилась операция по выводу из Восточной Гуты боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман". Между тем, члены организации "Джейш аль-Ислам" также согласились покинуть провинцию и сдать карты минных полей, разминировать здания, расчистить баррикады и основные маршруты движения транспорта.

Кроме того, в скором времени должен быть окончательно завершен вывод боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

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