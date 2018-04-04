2018-04-04T16:40:12+03:00
В мире

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в Швеции‍

С начала года этим заболеванием заразились десять детей дошкольного возраста
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Все больше животных в Швеции заражаются сальмонеллезомВсе больше животных в Швеции заражаются сальмонеллезомФото: REUTERS
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллёза в Швеции и попросил учитывать это при планировании поездок. О распространении заболевания сообщили в Академии ветеринарии королевства.

Там подчеркнули, что причиной вспышки стали кошки, который употребляют в пищу мелких птиц, зараженных данной инфекцией. С начала этого года было зарегистрировано более 1 тысячи питомцев, инфицированных сальмонеллёзом, что является большой редкостью для Швеции.

Кроме того, после общения с больными кошками в шести графствах королевства инфекционным заболеванием заразились десять детей дошкольного возраста. В связи с этим в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдения личной гигиены при контактах с животными и о повышенном внимании к состоянию здоровья своих любимцев.

Стоит отметить, что с 2007 по 2016 годы в Швеции регистрируется около 3000 случаев заболевания сальмонеллёзом у людей ежегодно, при этом инфекция довольно редко передавалась питомцам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вспышка сальмонеллеза была зафиксирована также в 20 штатах США.

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