2018-02-23T17:09:33+03:00
В мире

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США

Случаи инфекционного заболевания были зафиксированы в 20 штатах
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments12
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в СШАРоспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США, случаи заболевания которым были зафиксированы в 20 штатах. Соответствующее сообщение появилось в пятницу на сайте ведомства.

«Эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания стало применение зараженного возбудителем сальмонеллеза препарата «Кратом», - говорится в тексте предупреждения.

В Роспотребнадзоре пояснили, что «Кратом» является препаратом растительного происхождения. Он обладает наркотическим действием и запрещен на территории нескольких штатов.

По данным Центра по контролю за заболеваниями США, к 16 февраля было зафиксировано 28 случаев заболевания сальмонеллезом в штатах Алабама, Аризона, Калифорния, Колорадо, Флорида, Канзас, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Северная Каролина, Северная Дакота, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси и Юта.

Кроме того, министерство здравоохранения Айовы сообщило 20 февраля еще о сотне заболевших в Айове и Миннесоте. Заражение произошло через инфицированный салат, поставлявшийся в местные торговые сети.

Как сообщал сайт «КП», ранее Роспотребнадзор предупредил об эпидемии гриппа на территории США и Европы. Ведомство просит граждан РФ учитывать эти сведения при планировании поездок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-»
Трамп рассказал, зачем нужны военные США в Сирии
Жертвами двух взрывов в столице Сомали стали 18 человек, еще 20 ранены
Туск: После Brexit в ЕС станет меньше евродепутатов
Трамп ожидает «чего-то позитивного» от новых санкций против КНДР
Нацгвардия Украины расследует появление красных знамен на параде в Кривом Роге
Заявление Стива Джобса о приеме на работу выставят на торгах в США за $50 тысяч
Умер актер Анатолий Решетников
МИД Украины выразил протест против выборов президента России в Крыму
Задержанные в Бильбао фанаты «Спартака» предстанут перед судом за драку с полицией
Авербух: золото Олимпиады-2018 в фигурном катании должно было достаться Евгении Медведевой
Два человека пострадали при стрельбе на территории университета в США
Минфин США анонсировал новые санкции против России
СМИ узнали, когда США откроют посольство в Иерусалиме
Два человека погибли при стрельбе возле офиса банка в Цюрихе
На Украине рассказали, когда ФРГ выдаст разрешение на строительство «Северного потока - 2»
Три американских самолета провели разведку у границ РФ на Балтике и Черном море
МИД Турции вызвал голландского дипломата из-за признания геноцида армян
Европа наказала «слишком белый город»