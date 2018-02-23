Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США, случаи заболевания которым были зафиксированы в 20 штатах. Соответствующее сообщение появилось в пятницу на сайте ведомства.
«Эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания стало применение зараженного возбудителем сальмонеллеза препарата «Кратом», - говорится в тексте предупреждения.
В Роспотребнадзоре пояснили, что «Кратом» является препаратом растительного происхождения. Он обладает наркотическим действием и запрещен на территории нескольких штатов.
По данным Центра по контролю за заболеваниями США, к 16 февраля было зафиксировано 28 случаев заболевания сальмонеллезом в штатах Алабама, Аризона, Калифорния, Колорадо, Флорида, Канзас, Кентукки, Луизиана, Массачусетс, Мичиган, Северная Каролина, Северная Дакота, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Орегон, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси и Юта.
Кроме того, министерство здравоохранения Айовы сообщило 20 февраля еще о сотне заболевших в Айове и Миннесоте. Заражение произошло через инфицированный салат, поставлявшийся в местные торговые сети.
Как сообщал сайт «КП», ранее Роспотребнадзор предупредил об эпидемии гриппа на территории США и Европы. Ведомство просит граждан РФ учитывать эти сведения при планировании поездок.