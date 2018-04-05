Утечка цианида калия произошла в пражской лаборатории

СЕГОДНЯ 08:47 2018-04-05T08:47:25+03:00

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В одной из лабораторий в районе Беховице на востоке Праги произошла утечка сильнейшего яда - цианида калия. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщил представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

"При работе с предназначенными для ликвидации остатками цианида калия произошла утечка этого вещества, пострадал один сотрудник лаборатории, который доставлен в больницу, у него ранена рука. В лаборатории автоматически включилась система специального проветривания, угрозы для окружающей среды нет", — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что специалисты-химики, а также сотрудники пожарной службы в спецодежде засыпали вытекший раствор сорбентов, а после вывезли с территории лаборатории в специальных емкостях на утилизацию.

В рамках обеспечения безопасности район вокруг учреждения был временно перекрыт. Все очистные работы завершили уже к утру четверга. Лаборатория была предоставлена ее владельцам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года на железнодорожном вокзале в Челябинске произошла утечка реактивного топлива из цистерны. Тогда никто не пострадал.