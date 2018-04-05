2018-04-05T08:47:25+03:00
Происшествия

Утечка цианида калия произошла в пражской лаборатории

В результате инцидента пострадал один сотрудник исследовательского учреждения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Спасатели и химики в спецкостюмах очистили зону утечкиСпасатели и химики в спецкостюмах очистили зону утечкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В одной из лабораторий в районе Беховице на востоке Праги произошла утечка сильнейшего яда - цианида калия. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщил представитель службы пожарной охраны Мартин Кавка.

"При работе с предназначенными для ликвидации остатками цианида калия произошла утечка этого вещества, пострадал один сотрудник лаборатории, который доставлен в больницу, у него ранена рука. В лаборатории автоматически включилась система специального проветривания, угрозы для окружающей среды нет", — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что специалисты-химики, а также сотрудники пожарной службы в спецодежде засыпали вытекший раствор сорбентов, а после вывезли с территории лаборатории в специальных емкостях на утилизацию.

В рамках обеспечения безопасности район вокруг учреждения был временно перекрыт. Все очистные работы завершили уже к утру четверга. Лаборатория была предоставлена ее владельцам.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года на железнодорожном вокзале в Челябинске произошла утечка реактивного топлива из цистерны. Тогда никто не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пушков о планах Трампа по выводу войск из Сирии: Хотеть и суметь - разные вещи
Верховный суд Бразилии разрешил арестовать экс-президента страны
Высылаемые американские дипломаты покинули посольство США в Москве
Социологи выяснили, какой доход нужен россиянам для "нормальной жизни"
СМИ: Спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех олигархов из РФ
Погода в Москве на 5 апреля 2018 года: воздух прогреется до +12
Спилберг не прочь сделать Индиану Джонса женщиной
Банк России сам будет заниматься санацией Автовазбанка
США ожидают от Китая уступок в торговом споре
США продолжат занимать жесткую позицию по отношению к России
Курц пояснил почему Австрия не выслала российских дипломатов
Назначено время заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля
Госдепартамент одобрил продажу Словакии 14 самолетов F-16
В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в таре более 0,5 литра
В Египте 20 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
У горящего магазина игрушек в Тюмени обвалилась крыша
СМИ узнали о планах США ввести на этой неделе санкции против российских олигархов
НАТО будет наращивать свое присутствие в Арктике
Аивакомпания «Победа» приостановила полеты в Нальчик из-за угрозы безопасности
Актер Юрий Назаров пострадал на съемках сериала
Белый дом призывал партнеров США усилить давление на Россию
Борис Джонсон назвал предложение России в ОЗХО нелепым
Cambridge Analytica могла собрать данные на 87 млн пользователей Facebook
На создателей сериала "Очень странные дела" подали в суд
Бориса Джонсона обвинили в искажении фактов по делу Скрипаля
В Неваде разбился истребитель F-16 ВВС США