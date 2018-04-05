Услуги ЖКХ за прошлый год выросли на 3,3%

СЕГОДНЯ 11:22 2018-04-05T11:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2017 году средний коммунальный платеж превысил инфляцию на 0,8% и вырос по сравнению с 2016 годом на 3,3%. В денежном выражении средний чек составил 2332 тысячи рублей.

Наибольший рост замечен в Северо-Западном и Южном федеральном округах, где платежи увеличились на 13%: до 1523 рублей и 2490 рублей соответственно. Больше всего за услуги ЖКХ платят в Москве и Подмосковье - 5671 рублей. Данные взяты из консенсус-опроса банков из топ-30, клиенты которых оплачивают через них коммунальные услуги, пишут «Известия».

В некоторых регионах коммунальные платежи снизились: в Сибири — почти в два раза, до 1156 рублей, в Поволжье — на 500 рублей до 2600 тысяч рублей.

Как сообщал сайт kp.ru, в течение 3-5 лет в России введут автоматизированную систему учета потребления коммунальных ресурсов. Она позволит разработать гибкие тарифные и предоставить потребителям в ряде случаев скидки на услуги.