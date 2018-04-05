Лавров: покровители Киева закрывают глаза на саботаж минских соглашений

СЕГОДНЯ 11:44 2018-04-05T11:44:47+03:00

Тем самым в Европе и США поощряют действия "партии войны"

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Покровители Киева в Европе и США игнорируют попытки саботировать минские договоренности, тем самым поощряя "партию войны" на решение проблемы Донбасса силовыми методами. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Московской конференции по международной безопасности.

"Ревизии пытаются подвергнуть и минские договоренности по урегулированию внутриукраинского кризиса, выполнение которых саботируется нынешними киевскими властями. Их покровители в США и Европе закрывают на это глаза, одновременно поощряя действия партии войны в Киеве, которая стремится решить проблему Донбасса силовым путем", - цитирует ТАСС главу МИД РФ.

Напомним, что, как сообщал ранее сайт kp.ru, 20 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который расценивает неподконтрольные Киеву территории как "оккупированные", а Россию признает "агрессором". Также этот документ позволяет главе государства использовать армию внутри страны без получения согласия парламента.

Примечательно, что после принятия всех поправок из текста закона пропали любые упоминания минских соглашений.