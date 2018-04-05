2018-04-05T12:58:31+03:00
В мире

Филиппинский остров Боракай закроют для туристов из-за экологических проблем

Дутерте раскритиковал гостиницы и рестораны за слив сточных вод в море
Алексей КАРЕЛИН
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Остров Боракай в 2017 году посетило около 2 млн человек.Остров Боракай в 2017 году посетило около 2 млн человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 26 апреля туристам закроют на полгода доступ к острову Боракай на Филиппинах. Боракай пользуется большим спросом у отдыхающих, что привело к большому ущербу экологии Боракая. По словам президента Филиппин Родриго Дутерте, курорт «превращается в сточную канаву».

«Я с вас спрошу по всей строгости закона за халатность, из-за которой Боракай превратился в рыболовный пруд и сточную канаву. Либо вы все вычистите, либо я его навсегда закрою. Наступит время, когда иностранцы туда ездить больше не будут», - сказал Дутерте.

Остров площадью 10 квадратных километров в 2017 году посетило около 2 млн человек, пишет BBC. Туристов обслуживает 500 зарегистрированных компаний. Их общий доход за прошлый год превысил миллиард рублей. Полный запрет на въезд туристов может привести к краху большинства компаний, поэтому филиппинские власти рассматривают вариант поэтапного закрытия острова - по частям. Ущерб от туристической изоляции компаниям обещали возместить.

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