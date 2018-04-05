2018-04-05T14:34:40+03:00
Политика

Песков: в России нет олигархов

В американских СМИ появилась информация о новых санкциях против российских бизнесменов
Алексей КАРЕЛИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Понятие «олигархи» в России уже неактуально и говорить о вводе санкций против российских олигархов некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», - заметил Песков.

Пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналиста о том, не жаловались ли в Кремль олигархи на возможное включение их в «черный список» США. Песков также добавил, что жалоб от бизнесменов не поступало, как не поступало официальное подтверждение тому, что представителей крупного бизнеса собираются включить в санкционные списки. Ничего неизвестно и о приглашении бизнесменов явиться на допрос.

Песков подчеркнул, что в Кремле ориентируются на официальные источники информации, чем американские СМИ не являются, передает сайт kp.ru.

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