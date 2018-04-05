Литва засомневалась в причастности Москвы к отравлению Скрипаля

СЕГОДНЯ 15:35 2018-04-05T15:35:57+03:00

Верный сателлит Вашингтона и Лондона отказывается верить в основную версию британского правосудия, после вывода экспертов лаборатории Портон-Даун

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Высшее руководство Литвы выразило свои сомнения на счет причастности России к отравлению английского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в начале марта.

Как заявил премьер-министр прибалтийского государства Саулюс Сквернялис, недавний вывод специалистов химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании, что им не удалось установить изготовителя отравляющего вещества, ставят под сомнение обвинения Лондона.

«Эксперты Великобритании и международные эксперты должны поставить точку, потому что сейчас имеется большая вероятность того, что это сделано российской стороной. Но такая вероятность не является стопроцентно подтверждённым фактом», - цитирует главу литовского кабмина Delfi.

4 апреля стало известно, что специалисты химической лаборатории Портон-Даун в Солсбери не нашли свидетельств о причастности России к атаке на английского шпиона Сергея Скрипаля.

Это произошло спустя ровно месяц, после того, как Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом в Солсбери. Лондон сразу обвинил во всем Москву. После чего, со стороны стран Запада развернулась самая настоящая антироссийская истерия, которая сопровождалась обоюдной высылкой дипломатов. В общей сложности, без работы с обеих сторон остались порядка 400 работников дипмиссий.