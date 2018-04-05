2018-04-05T15:35:57+03:00
В мире

Литва засомневалась в причастности Москвы к отравлению Скрипаля

Верный сателлит Вашингтона и Лондона отказывается верить в основную версию британского правосудия, после вывода экспертов лаборатории Портон-Даун
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Британские химики лаборатории Портон-Даун не нашли причастности России к отравлению СкрипаляБританские химики лаборатории Портон-Даун не нашли причастности России к отравлению СкрипаляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Высшее руководство Литвы выразило свои сомнения на счет причастности России к отравлению английского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в начале марта.

Как заявил премьер-министр прибалтийского государства Саулюс Сквернялис, недавний вывод специалистов химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании, что им не удалось установить изготовителя отравляющего вещества, ставят под сомнение обвинения Лондона.

«Эксперты Великобритании и международные эксперты должны поставить точку, потому что сейчас имеется большая вероятность того, что это сделано российской стороной. Но такая вероятность не является стопроцентно подтверждённым фактом», - цитирует главу литовского кабмина Delfi.

4 апреля стало известно, что специалисты химической лаборатории Портон-Даун в Солсбери не нашли свидетельств о причастности России к атаке на английского шпиона Сергея Скрипаля.

Это произошло спустя ровно месяц, после того, как Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим газом в Солсбери. Лондон сразу обвинил во всем Москву. После чего, со стороны стран Запада развернулась самая настоящая антироссийская истерия, которая сопровождалась обоюдной высылкой дипломатов. В общей сложности, без работы с обеих сторон остались порядка 400 работников дипмиссий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Порошенко анонсировал появление интернета "в каждом украинском селе"
Жириновский предложил Путину оценивать губернаторов по улыбкам россиян
В подмосковном Королеве полицейские спасли истекающую кровью собаку
Патриарх Кирилл в знак смирения омыл ноги священникам
Финляндия одобрила строительство «Северного потока-2»
В цех оборонного предприятия Украины забросили две гранаты
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с дочерью экс-шпиона Юлией
Песков: в России нет олигархов
Турция заявила о серьезных разногласиях с США по поставкам ЗРК Patriot
NASA планирует отправить для изучения Марса роботов-пчел
Путин назвал справедливую конкуренцию основой развития экономики
В Турции задержан предполагаемый "куратор" убийцы посла Андрея Карлова
Новый глава Кузбасса Сергей Цивилев продолжает встречаться с родными пострадавших в «Зимней вишне»
Больше половины валютных сделок на Московской бирже проводят роботы
Сетевые кафе в московских аэропортах снизят цены к концу апреля
В России вводятся новые меры пресечения для подозреваемых
Тюмень заключит соглашение о сотрудничестве с Павлодарской областью Казахстана
Песков назвал блокировку российских СМИ в соцсетях проявлением цензуры
Назван город с самыми дешевыми пасхальными куличами
Кремль высказался по делу о задержании моряков сейнера "Норд" на Украине
В Сингапуре самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за угрозы взрыва
Светлое пиво очистят от ароматизаторов и красителей
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы об инциденте в Солсбери